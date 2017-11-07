بالفيديو.. صلاة مختلطة وإمامان رجل وامرأة في افتتاح مسجد ببرلين!

برلين(صدى):

شهدت برلين افتتاح مسجد فريد من نوعه حيث يصلي ويخطب فيه النساء والرجال على حد سواء، وأطلق عليه اسم ” ابن رشد-غوته ” ، نسبة للفيلسوف والطبيب العربي الأندلسي الشهير أبو الوليد محمد بن رشد، والأديب الألماني الشهير يوهان فولفغانغ فون غوته.

واستأجرت صاحبة المشروع المحامية والكاتبة سيران أطيش قاعة داخل كنيسة ” يوهانيس كيرشه ” البروتستانتية بحي موابيت في برلين لإقامة المسجد ويستقبل المسجد المصليين من الطوائف الإسلامية المختلفة على حد سواء، السنة والشيعة والعلويين والصوفيين. ولن تضطر النساء لارتداء حجاب خلال أداء الصلوات داخل هذا المسجد.

وتعرف سيران أطيش، ذات الأصول التركية الكردية المولودة في 20 أبريل عام 1963 بإسطنبول، نفسها بأنها ناشطة في مجال حقوق المرأة، وتعمل كمحامية في برلين، لاسيما بالمجالات المتعلقة بقانون الأسرة والقانون الجنائي.