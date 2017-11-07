بالفيديو.. صلاة مختلطة وإمامان رجل وامرأة في افتتاح مسجد ببرلين!
شهدت برلين افتتاح مسجد فريد من نوعه حيث يصلي ويخطب فيه النساء والرجال على حد سواء، وأطلق عليه اسم ” ابن رشد-غوته ” ، نسبة للفيلسوف والطبيب العربي الأندلسي الشهير أبو الوليد محمد بن رشد، والأديب الألماني الشهير يوهان فولفغانغ فون غوته.
واستأجرت صاحبة المشروع المحامية والكاتبة سيران أطيش قاعة داخل كنيسة ” يوهانيس كيرشه ” البروتستانتية بحي موابيت في برلين لإقامة المسجد ويستقبل المسجد المصليين من الطوائف الإسلامية المختلفة على حد سواء، السنة والشيعة والعلويين والصوفيين. ولن تضطر النساء لارتداء حجاب خلال أداء الصلوات داخل هذا المسجد.
وتعرف سيران أطيش، ذات الأصول التركية الكردية المولودة في 20 أبريل عام 1963 بإسطنبول، نفسها بأنها ناشطة في مجال حقوق المرأة، وتعمل كمحامية في برلين، لاسيما بالمجالات المتعلقة بقانون الأسرة والقانون الجنائي.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11276 ] نشر منذ 50 دقيقة
هم هيك عندهم جهل بامور الدين
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.استغرب والله ممن ينشر هذه المقاطع 🤔
يعني اللي مثل هؤلاء معروف الجهل اللي عندهم
ليس بمستغرب
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 979 ] نشر منذ 48 دقيقة
السيدة الفاضلة سيران أطيش وهى ذات الأصول التركية الكردية المولودة في 20 أبريل عام 1963 بإسطنبول وتعد نفسها بأنها ناشطة في مجال حقوق المرأة وتعمل كمحامية في برلين شىء جميل ولكن ما هو حكم الدين و السنة النبوية فى ان يصلي ويخطب فيه النساء والرجال على حد سواء جنبا الى جنب ولن تضطر النساء لارتداء حجاب خلال أداء الصلوات داخل هذا المسجد !!!
القرشي[ عدد التعليقات: 1878 ] نشر منذ 40 دقيقة
نستغفروا الله مما يفعله هؤلاء السفهاء والسفيهات الذين يريدون ان يفصلوا لهم دينآ يتناسب مع إنحرافاتهم
الفكرية والأخلاقية والعقدية الغير منطقية والله إن هذا الذي نراه مابين فترة واخرى إنه هو الجهل وهو الضلال
بعينه فإلى الله نشكوهم هو حسبنا ونعم الوكيل .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21389 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله المستعان
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذلي رافضه مجوس فسقه ملعونين جذف
رااايق[ عدد التعليقات: 2950 ] نشر منذ 17 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22280 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هذا دين جديد
الله يستر ماتشوفه وحده من الي عندنا
وبكرة تشغلنا باالمطالبات وتقديم الدراسات🤔