20 ألف مواطن يصابوا بالسكتة الدماغية سنويا في المملكة

نايف السالم(صدى):

أكدت الجمعية السعودية للسكتة الدماغية، إصابة 20 ألف مواطن سنويا بالسكتة الدماغية، بمعدل يومي من 50 إلى 100 حالة، وتنتهي 4 آلاف من الحالات بالوفاة، و4 آلاف بإعاقة حركية أو عصبية.

وقال الدكتور محمد المخلافي، الأستاذ المساعد بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز ورئيس الجمعية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية بالتعاون مع بوهرينجر إنجلهايم بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية لعام 2017 بقاعة المحاضرات بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز أمس في إطار مبادرة وطنية تهدف إلى إرساء بروتوكولات شاملة للتعامل مع إدارة السكتة الدماغية، إن سرعة علاج مرضى السكتة الدماغية ساهم في تقليل أعداد الوفيات والإعاقات والمضاعفات وفترة بقاء المريض في المستشفى بصورة كبيرة.

وأكد أن الأطباء اليوم باتوا أكثر حرصًا على السير وفق بروتوكولات دقيقة وواضحة في المستشفيات السعودية نظرًا لأهميتها في علاج المريض والمحافظة على حياته، وتقليل احتمال إصابته بحالة إعاقة بسبب السكتة الدماغية.

وتصيب السكتة الدماغية 17 مليون شخص على مستوى العالم سنويًا، يتوفى ثلثهم كنتيجة لها، بينما يصاب الثلث الآخر بإعاقات دائمة.