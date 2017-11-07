معلومات جديدة عن قائد طائرة الأمير الراحل منصور بن مقرن

محمد بن طحيطح (صدى):

كشف أقارب الشهيد النقيب نايف وصل الربيعي العتيبي قائد الطائرة المروحية التي كانت تقل نائب أمير عسير ومرافقيه، وسقطت في منطقة عسير، مساء أول أمس، بعض لمحات عن حياته.

وقال أقاربه إنه وُلد في محافظة الطائف، ونشأ وتعلم فيها ثم التحق بالسلك العسكري وشارك في الحرب على الحوثيين عام 1430هـ في منطقة جازان، ثم عاد للعمل بخميس مشيط؛ ليعود مجدداً للمشاركة في الحرب على الحوثيين ضمن القوات المشاركة في منطقة جازان.

وكان الشهيد النقيب نايف الربيعي العتيبي -رحمه الله- عاد قبل شهر من دورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويصلى على جثمان الفقيد عصر اليوم الثلاثاء، بالرياض، ويقام العزاء بمخطط الوسام بالطائف، غداً الأربعاء.

يشار إلى أن النقيب نايف الربيعي العتيبي، قائد الطائرة المروحية التي كانت تقلُّ الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- ومساعده الشهيد الملازم أول محمد الشهراني، إضافة إلى طاقم طائرة البلاك هوك، قد نالوا الشهادة بعدما سقطت الطائرة المروحية التي كانت تقل نائب أمير عسير ومرافقيه أثناء قيامه بجولة تفقدية على محافظة البرك التابعة لعسير.