” القرني “: لن أغادر الإتحاد ورغبتي البقاء وتمثيل ” العميد “

نواف السالم(صدى):

نفى عساف القرني، حارس مرمى الإتحاد، ما تردد في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيغادر الاتحاد بعد تقديم ناد عاصمي عرضًا له يفوق ما يتقاضاه حالياً في نادي الاتحاد.

وقال ” القرني ” إن ما يشاع عن وجود عرض من نادِ عاصمي ورغبتي في مغادرة الاتحاد غير صحيح إذ إن رغبتي الأساسية البقاء وتمثيل “العميد” خلال الأعوام المقبلة “.

وأضاف حامي عرين الاتحاد، أنه ” على الرغم من اقتراب دخول الفترة الحرة إلا أنني أثق في إدارة الاتحاد وما سينتهي عليه الاجتماع الذي سيُعقد بيننا فيما يتعلق بالتجديد، وأتمنى من جميع الجماهير عدم الالتفات إلى من يحاول الاصطياد في الماء العكر، ونعدكم بأن نقدم كل ما بوسعنا للظهور بصورة مختلفة عن ما ظهرنا بها في السابق “.

وترددت في الأونة الأخيرة أنباء أن ” الاتحاد ” يقوم بتحركات حثيثة برئاسة حمد الصنيع للتفاوض مع عدد من اللاعبين البارزين في الفريق الكروي الأول والاتفاق معهم على تجديد عقودهم قبل دخولهم الفترة الحرة وذلك لإغلاق باب مفاوضات الأندية المنافسة للاعبين، ويأتي في مقدمة اللاعبين التي اقتربت عقودهم على الانتهاء لاعب الوسط الأبرز فهد المولد، والحارس عساف القرني، ولاعب المحور جمال باجندوح، وتتطلع الإدارة للتجديد معهم لثلاثة أعوام مقبلة على أن يتم ذلك خلال الاجتماع الذي سترتبه الإدارة مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة للاتفاق على كافة بنود العقد، إذ تأتي تلك الخطوة للحفاظ على مكتسبات النادي وعدم التفريط بها لما يقدمون من مستويات فنية مميزة خلال الفترة الأخيرة.