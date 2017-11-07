ارتفاع خسائر الوليد بن طلال إلى 1.2 مليار دولار

عادل الحربي(صدى):

كشفت شبكة ” بلومبرج ” الإخبارية الاقتصادية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوليد بن طلال، فقد جزءا من ثروته تقدر بنحو 1.2 مليار دولار خلال 48 ساعة فقط، بعد قرار التوقيت الصادر يوم السبت الماضي.

وأكدت الشبكة الإخبارية، فى تقرير لها، أنه على الرغم من التراجع فى القيمة السوقية فى أسهم شركات الوليد بن طلال إلا أن ثروته تسجل 17.8 مليار دولار، مؤكدة أن أسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للوليد بن طلال أغلقت تعاملات أمس الاثنين فى البورصة السعودية، عند أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2011.