أبرزها مشروع الـ 80 مليار.. مطالب بالتحقيق في ملفات فساد التعليم
طالب مواطنون اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي شكلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويرأسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بفتح ملفات الفساد في التعليم، خاصة ملف تطوير التعليم، والذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 80 ملياراً عام 2008.
كما شملت المطالبات، فتح ملفات أخرى فشلت فيها وزارة التعليم على الرغم من الميزانيات الضخمة التي تحظى بها سنوياً، وكان آخرها عام 2017؛ حيث بلغت مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم 200 مليار كأكبر القطاعات دعماً، ومنها المباني المستأجرة والحكومية المتهالكة.
وعدد المواطنين المشروعات التي تحتاج إلى محاسبة ” المشروع الملياري ” ، والذي انطلق قبل 10 أعوام، وتطوير المدارس، وتطوير تعليم اللغة العربية والإنجليزية، وتنمية المهارات لجميع مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي والتقنية، وتطوير مرحلة رياض الأطفال، والتركيز على الاستراتيجية الوطنية للرياضة المدرسية.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 979 ] نشر منذ 1 ساعة
من الواضح ان ملفات الفساد الشائكة والمطلوب فتحها ومراجعتها كثيرة جدا ومتعددة وسوف تمثل ضغطا كبيرا على لجان التحقيق فى الفساد وسوف تتطلب وجود مفتشين كثر وعلى مستوى عالى جدا من الكفأءة الادارية و المالية و الهندسية والتحليل المالى للتدقيق فى كافة العقود و المناقصات وتدقيق الميزانيات والمخصصات المعتمدة فى الإنفاق على قطاع التعليم وتقدرب 200 مليار ريال وتدقيق عقود المباني المستأجرة والحكومية المتهالكة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3339 ] نشر منذ 1 ساعة
كل من لديه أدله على فساد مدير ادارة او مصلحه او وزير او اي احد
يتقدم به للجنة مكافحة الفساد وهم يشوفون شغلهم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3339 ] نشر منذ 1 ساعة
اي مشروع فيه فساد نهايته مشروع فاشل او متعثر
القرشي[ عدد التعليقات: 1878 ] نشر منذ 57 دقيقة
منذ سنوات والجميع يطالب بمحاسبة مسؤولين وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم الوزراء الذين اداروا
هذه الوزارة فبرغم ضخامة ميزانية هذه الوزارة إلا ان مباني المدارس المستأجرة في إزدياد والمدارس
المتهالكة بغير صيانة حتى يومنا هذا وعدم بناية مدارس جديدة والعجز السنوي في كمية الكتب لدرجة
انه يمضي من العام الدراسي شهر كامل والكثير من الطلاب والطالبات لم يستلموا بعد كتبهم .
لذا آن الأوان أن تلتفت اللجنة العليا لمكافحة الفساد لهذه الوزارة وفتح ملفات الوزارة منذ سنوات
سابقة وحتى الأن كما أرجوا فتح ملفات وزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة الشؤون الإجتماعية ( العمل حاليآ )
ووزارة النقل ووزارة البلديات ووزارة المالية تقريبآ اكثر الوزارات لأن الفساد الذي ضرب الوطن في السنوات
الأخيرة كان مدمرآ دمارآ شاملآ .
الهاوي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 43 دقيقة
أي مشروع تأخر عن تنفيذه في الوقت المحدد عليه شبهة فساد وعليك الحساب من مشاريع متعثرة