بالصور.. جمرك البطحاء يُحبط محاولتين لتهريب أكثر من 22 ألف زجاجة خمر

خالد الضبيبي(صدى):

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولتين لتهريب كمية من الخمور المتنوّعة بلغت (22165) زجاجة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليتين وردتا للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي أن المحاولة الأولى وردت للجمرك عبر إرسالية تحتوي على صناديق من ” الزيت النباتي ” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على (19679) زجاجة خمر كانت مُخبأة ضمن الإرسالية وذلك بطريقة فنيّة, فيما عُثر في المحاولة الثانية على (2486) زجاجة خمر كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك عبارة عن ” بكرات بداخلها حبال حديدية ” تُستخدم في الكهرباء.

وبيّن مدير عام جمرك البطحاء أن أرباب التهريب يسعون باستمرار لاستغلال أي من السلع الواردة لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي الجمارك يبذلون جهودًا كبيرة وعلى مدار الساعة وذلك في سبيل كشف وإحباط أي محاولة من شأنها الإضرار بالوطن ومقدراته.