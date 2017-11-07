اليوم.. ” الأخضر ” يخوض أولى لقاءاته التحضيرية أمام لاتفيا

ماجد محمد(صدى):

يخوض المنتخب الأول، اليوم الثلاثاء، أولى لقاءاته التحضيرية أمام منتخب لاتفيا في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة البرتغالية ” لشبونة ” في 10.45 مساء، في إطار أيام ” الفيفا ” واستعدادا لنهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

ويعتمد المدرب إدغاردو باوزا على تجهيز التوليفة المناسبة التي سيدخل بها المواجهة كونها الأسهل من بين اللقاءيين المتبقيين في المعسكر أمام منتخبي البرتغال وبلغاريا.

وستكون مواجهة لاتفيا فرصة لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين المنضميين للمعسكر كونه لديه 31 لاعبًا سيحرص على تجريبهم في المواجهات الثلاث ليقف على العناصر بصورة أكبر لان الفترة المقبلة لن تشهد أي أيام للفيفا إلا في شهر مارس 2018م وهذ فترة طويلة سيحاول قبلها المدرب باوزا إيجاد أي فرصة للعب لقاءات ودية مع منتخبات عالمية في داخل السعودية بغية الاستفادة من عامل الوقت.

من جانب أخر تواصلت الاجتماعات ما بين ” باوزا ” ومدير المنتخب ماجد عبدالله على هامش المعسكر الإعدادي للأخضر لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم المرحلة الحالية والمقبلة والاتفاق على العديد من القضايا التي تعود بالفائدة على إعداد الأخضر خصوصًا في اختيار اللقاءات الودية أمام منتخبات قوية وبنفس مستويات المنتخبات المتأهلة لكاس العالم في روسيا وسيتحدد ذلك الأمر عقب إجراء القرعة في الأول من ديسمبر المقبل وعلى ضوئها ستعرف منتخبات مجموعة منتخبنا السعودي وبالتالي اختيار منتخبات مشابهة للعب معها لقاءات تحضيرية ودية.

على صعيد أخر قلل لاعب وسط ” الأخضر ” عبدالملك الخيبري من عدم لعب نجم منتخب البرتغال كريستيناو رونالدو اللقاء الودي أمام منتخبنا السعودي الجمعة المقبل وقال: “حضرنا للمعسكر للعب لقاءات ودية قوية أمام منتخبات وليس أمام لاعبين لذلك نحرص أن نقدم مستويات قوية لنثبت أحقيتنا بالتأهل وقوة استعدادنا قبل الدخول في غمار اللقاءات الرسمية في كأس العالم وهذا الهدف الرئيسي من تلك المعسكرات واللقاءات الودية من منتخبات وفرق عالمية”.