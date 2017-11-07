ضبط 18 مخالفة في منشآت سياحية بحائل

علي العنزي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل، مسح ميداني للمنشآت السياحية بالمنطقة يهدف إلى رفع جودة الخدمة المقدمة من قبل المنشآت السياحية للزوار والسياح وضبط المخالفات والرقابة على المنشآت السياحية من فنادق وشقق ووكالات السفر ومنظمي الرحلات .

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل المهندس فيصل بن خالد المدني, أن المسح الميداني للمنشآت السياحية الذي يستمر ثلاثة أسابيع, يعمل على تحديث قواعد البيانات لمنشآت الإيواء ومعرفة حالة السوق السياحي وعدد المنشآت الغير مرخصة وضبط المنشآت المخالفة للنظام ومعرفة عدد العمالة وعدد السعوديين العاملين بالقطاع.

وأشار المهندس المدني إلى أن الفرق الرقابية في الهيئة قامت بإجراء 34 زيارة خلال الأسبوع الأول من المسح تم خلالها ضبط 18 مخالفة تركزت على تدني مستوى النظافة وعدم تجديد التراخيص مع إقفال ثلاثة شكاوي تم استقبالها .