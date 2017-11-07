الإطاحة بمقيمين نصبا على مواطن في 89 ألف ريال بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تمكنت شرطة القصيم من الإطاحة بقيمين، قاما بالنصب على مواطن، واستوليا على مبلغ 89 ألف ريال، وحولها خارج المملكة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن تعرض مواطنٍ في العقد الخامس من العمر ‫للنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تزيد قيمتها على تسعمائة وثمانين ألف ريال.

ونجحات الجهات المختصة في ضبط المتهمَيْن بالتورط في الواقعة، وهما مقيمان من جنسيةٍ عربية تراوح عمرهما بين العقدين الرابع والخامس من العمر، وجرى إيداعهما التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإشعار النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

وأقرّ المتهمان عند سماع أقوالهما بما بدر منهما، وقيامهما بالاستيلاء على تلك المبالغ المالية وتحويلها إلى خارج البلاد على فتراتٍ متفاوتة “.