منتخب مصر يصل الأسبوع القادم لأداء العمرة بدعوة من ” العامة للرياضة “

نواف السالم(صدى):

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لفريق المنتخب المصري دعوة لأداء مناسك العمرة، ومن المنتظر أن يصل فريق الفراعنة إلى جدة الاثنين القادم الموافق 13 نوفمبر الجاري، لأداء المناسك ومقابلة رئيس الهيئة.

وجاءت دعوة رئيس الهيئة العامة للرياضة، للفريق المصري عقب تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري آخر مبارياته في التصفيات الإفريقية أمام منتخب غانا الأحد المقبل بعد أن ضمن التأهل بشكل رسمي كأول المجموعة، وسوف يتوجه المنتخب المصري بطائرة خاصة إلى جدة بعد نهاية المباراة.