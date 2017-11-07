بالصور.. ” مدني الباحة ” يحدد المواقع الخطرة والنقاط الحرجة بالمنطقة

أحمد الزهراني (صدى):

وجه مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري كافة مدراء الإدارات العامة والإدارات الخارجية بتحديث خطة الأمطار والاسناد ومراجعة الخطط الاستباقية وتحديد المواقع الخطرة والنقاط الحرجة مع تكثيف التدريب على راس العمل لمواجهة الاخطار المحتمله للحاله الجويه القادمة.

وأهاب ” المنتشري ” على أهمية وجود كافة المعلومات الخاصه بالخطة العامة للامطار ووسائل الاتصال بالجهات ذات العلاقه بغرف العمليات لتطبيقها عند الحاجه.

وشدد العميد علي المنتشري، على إنهاء أعطال الأليات وخاصه الثقيلة منها وباسرع وقت، كما أكد على جاهزية فرق الدفاع المدني لاستقبال أي بلاغ وعلى مدار الساعة على الرقم 998.

وأهاب ” المنتشري ” بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة في عبور الأودية والاستماع إلى تعليمات وتنبيهات الدفاع المدني متمنياً للجميع السلامه الدائمة.

