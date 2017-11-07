” الجوهرة المشعة ” تستقبل أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة

نواف السالم(صدى):

تستعد مدينة جدة وصالة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” لإقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة برعاية الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة، يوم 11 نوفمبر الجاري.

ويشارك في تلك البطولة 6 أندية نسائية في اليوم الرياضي التثقيفي النسائي عن سرطان الثدي، والدخول لمشاهدة البطولة سيكون حصريا للنساء، وبتذاكر بقيمة 100 ريال، بتواجد فرق جدة يونايتد وجامعة دار الحكمة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وDFAC و BRAVES وSHOOT FOR CAUSE.

وقالت لينا المعينا، عضو مجلس الشورى: ” لله الحمد على الموافقة لإقامة مثل هذه البطولات النسائية الرياضية الخاصة بحضور نسائي، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة و وزارة الصحة، وأيضا بمساهمة الشركات المحلية والتي تسعى إلى نجاح البطولة “.

وأضافت ” المعينا ” أنه ” من الجميل أن نشارك في يوم مهم للنساء وتثقيفهم من أجل القضاء على سرطان الثدي ببطولة رياضية تقام للمرة الأولى في السعودية، وأتمنى أن تستمر خلال الفترة القادمة، وكلي ثقة في نجاح البطولة التي تشارك فيها أقوى الأندية النسائية في مدينة جدة لكرة السلة “.