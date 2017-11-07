رئيس ” نزاهة “: الفساد يؤثر على مستقبل المملكة سياسيا واقتصاديا

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” الدكتور خالد المحيسن، أن تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر والتحقيق في جرائم الفساد العام، يؤكد أن المملكة لا تتسامح مطلقا مع الفساد والفاسدين.

مشيرا إلى إن الأمر الملكي جاء استشعارا لخطورة الفساد وآثاره المستقبلية على هذه الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن مكافحة الفساد يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنه لحماية المال العام فإنه يجب أن يدار بكفاءة لتحقيق المصالح العامة، وأن لا يتسامح في هدره أو استغلاله لمصالح شخصية، بما يكفل ادارته بالنزاهة والعدالة والمساواة.