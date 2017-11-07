6 خرافات عن حبوب منع الحمل لا تصدقيها

متابعات(صدى):

تسود العديد من الخرافات بين النساء حول حبوب منع الحمل، وفيما يلي أهم هذه الخرافات التي يجب تصحيحها، بحسب موقع إليت ديلي الإلكتروني:

1- حبوب منع الحمل تضم كمية مضرة من الهرمونات

لا يمكن اعتبار حبوب منع الحمل كمصدر يضخ الهرمونات داخل جسم المرأة. حيث تختلف كمية وتركيز هذه المرمونات، تبعاً لنوع الحبوب.

2- حبوب منع الحمل تكسبك وزناً غير مرغوب بالضرورة

واحدة من الشكاوى الأكثر شيوعاً بين النساء اللواتي يستخدمن حبوب من الحمل، هي اكتساب المزيد من الوزن. وهذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق، ويختلف الأمر على حسب كل حالة على حدى، ويجب مناقشة الأمر مع الطبيب، لمعرفة تأثير هذه الحبوب وآثارها الجانبية.

3- حبوب منع الحمل تؤثر سلباً على الخصوبة

لا يوجد أي دليل علمي مثبت حتى الآن، على أن حبوب منع الحمل، يمكن أن تؤثر على خصوبة المرأة. وفي الواقع، أشارت الدراسات إلى أن النساء اللواتي استخدمن حبوب منع الحمل، يمكن أن يحملن بنفس السرعة والكفاءة، بالمقارنة مع اللواتي امتنعن عن استخدام هذه الحبوب.

4- يجب أخذ استراحة من حبوب منع الحمل

تعتقد بعض النساء، أن من الضروري التوقف عن تناول حبوب منع الحمل من وقت لآخر، لكن العلماء يقولون إن هذا الأمر غير ضروري، إلا إذا كانت المرأة تعاني من اضطرابات شديدة في الجسم، وفي هذه الحالة، يجب استشارة الطبيب المختص.

5- تناول الحبوب يمنع حدوث الحمل بالتأكيد

هذا الاعتقاد سائد بين العديد من النساء، لكن الأبحاث والدراسات، تشير إلى أن نسبة نجاح حبوب منع الحمل تصل إلى 90%، أي أن هناك نسبة 10% متبقية لحدوث الحمل، حتى مع استخدام هذه الحبوب.

6- حبوب منع الحمل تزيد احتمال الإصابة بالجلطات

على الرغم من أن تناول حبوب منع الحمل، يمكن أن يزيد من احتمال الإصابة بالجلطات الدموية، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار، أن احتمال الإصابة بهذه الجلطات أثناء الحمل أكبر، يتبين أن تناول حبوب منع الحمل ليس بالأمر الخطير من هذه الناحية.