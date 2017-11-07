بالفيديو.. طبيب متنكر بزي شخصية مرعبة يجري عملية ولادة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لطبيب أمريكي وهو يٌجري عملية توليد لسيدة مرتدياً زي الهالوين بشخصية مرعبة .
ويعمل ” بول لوكاس ” طبيب توليد في المركز الطبي في مقاطعة هنري الأمريكية وكان متواجدا لحظة ولادة المرأة ليعمل على وضعها طفلتها بسلام بالرغم من الشخصية الشريرة التي كان متنكرا بها بشخصية ” الجوكر ” .
لم يمانع الأب والأم من أن يستقبل الطبيب لابنتهما ” بريتاني ” دون أن يغير ملابسه أو زيه التنكري، والتقطوا الصور بصحبته.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 2 ساعتين
يشبه لحد قريب
مغني الروك الشهير مايكل جاكسون
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37424 ] نشر منذ 2 ساعتين
إرهابيون مرعبون في كل حال من احوالهم ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههه كيف بيصحى المريض
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3339 ] نشر منذ 1 ساعة
من يوم يخلص من العمليه المفروض على مستشفى الصحه العقليه
لاجراء صدمات كهربائيه لهذا الطبيب
يمكن يصحي مخه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22280 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذا حتى لو يقولون لي خله ينظف لك سن
ماأتكلت علية😮😮😛
قديمة وتمشي علينا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة
فكرة جديدة ربما تساعد الحامل على الولادة في أسرع وقت ممكن أذا خافت فكت ولدها وشردت