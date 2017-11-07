بالفيديو.. طبيب متنكر بزي شخصية مرعبة يجري عملية ولادة

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لطبيب أمريكي وهو يٌجري عملية توليد لسيدة مرتدياً زي الهالوين بشخصية مرعبة .

ويعمل ” بول لوكاس ” طبيب توليد في المركز الطبي في مقاطعة هنري الأمريكية وكان متواجدا لحظة ولادة المرأة ليعمل على وضعها طفلتها بسلام بالرغم من الشخصية الشريرة التي كان متنكرا بها بشخصية ” الجوكر ” .

لم يمانع الأب والأم من أن يستقبل الطبيب لابنتهما ” بريتاني ” دون أن يغير ملابسه أو زيه التنكري، والتقطوا الصور بصحبته.

