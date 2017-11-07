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بالفيديو.. طبيب متنكر بزي شخصية مرعبة يجري عملية ولادة

بالفيديو.. طبيب متنكر بزي شخصية مرعبة يجري عملية ولادة
واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لطبيب أمريكي وهو يٌجري عملية توليد لسيدة مرتدياً زي الهالوين بشخصية مرعبة .

ويعمل ” بول لوكاس ” طبيب توليد في المركز الطبي في مقاطعة هنري الأمريكية وكان متواجدا لحظة ولادة المرأة ليعمل على وضعها طفلتها بسلام بالرغم من الشخصية الشريرة التي كان متنكرا بها بشخصية ” الجوكر ” .

لم يمانع الأب والأم من أن يستقبل الطبيب لابنتهما ” بريتاني ” دون أن يغير ملابسه أو زيه التنكري، والتقطوا الصور بصحبته.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 2 ساعتين

يشبه لحد قريب
مغني الروك الشهير مايكل جاكسون

[ عدد التعليقات: 37424 ] نشر منذ 2 ساعتين

إرهابيون مرعبون في كل حال من احوالهم ,,

[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههههههههههه كيف بيصحى المريض

[ عدد التعليقات: 3339 ] نشر منذ 1 ساعة

من يوم يخلص من العمليه المفروض على مستشفى الصحه العقليه
لاجراء صدمات كهربائيه لهذا الطبيب
يمكن يصحي مخه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة

فكرة جديدة ربما تساعد الحامل على الولادة في أسرع وقت ممكن أذا خافت فكت ولدها وشردت

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