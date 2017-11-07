هكذا سخرت سامسونج من آبل

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية إعلانا تجاريا يسخر بقسوة من هواتف آيفون التي تطورها شركة آبل الأمريكية.

وركزت سامسونج في إعلانها الساخر على مجموعة من المزايا المتوفرة في هواتف جالاكسي وأصبحت بعد ذلك بسنوات متوفرة في آيفون مثل خاصية مقاومة الماء.

كما استهزأت الشركة الكورية الجنوبية مما قامت به أبل ابتداء من آيفون 7 حين ألغت المنفذ الخاص بسماعات الرأس السلكية، وأظهر الإعلان مستخدم آيفون يعتمد على عدة تحويلات من أجل وصل سماعة الصوت.

وفي جانب آخر ساخر، ظهر شخص بقصة شعر مضحكة تشبه تماما الجزء العلوي من آيفون X حيث يوجد نتوء في الشاشة يحتوي على الكاميرا وأجهزة الاستشعار، وهو ما اعتبر أسوأ مشكلة في آيفون X.