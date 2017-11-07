سمو ولي العهد: تزويد إيران للميليشيات الحوثية بالصواريخ اعتداء عسكري مباشر

نايف السالم(صدى):

أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعدّ عدوانًا عسكريًّا ومباشرًا من قبل النظام الإيراني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وقد أعرب وزير الخارجية البريطاني عن إدانته إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صاروخًا باليستيًّا على مدينة الرياض، واستنكاره الاستهداف المتعمد للمدنيين. مؤكدًا وقوف بريطانيا مع المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية.

فيما قال سمو ولي العهد إن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعدّ عدوانًا عسكريًّا ومباشرًا من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة. كما جرى خلال الاتصال استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية.