استئصال ورم يزن 5 كيلو من بطن سيدة في جازان

حسن الجعفري(صدى):

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر من استئصال ورم يزن خمسة كيلو جرام من معدة امرأة سبعينية، وإنهاء معاناتها التي استمرت لعدة سنوات.

وقالت صحة جازان إن ” المريضة راجعت المستشفى وهي تعاني من الآم في البطن، مما أضطر الأطباء لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، حيث كشفت الأشعة وجود ورم في أعلى البطن، مما أستدعى اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي لاستئصال الورم وجزء من المعدة “.

وأضافت الصحة أن ” المريضة حاليًا تحت الملاحظة وهي في حالة جيدة ولله الحمد “.