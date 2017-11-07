هيئة تقويم التعليم: لجنة حصر جرائم الفساد تعزز الشفافية وتحمي المال العام

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، رئيس هيئة تقويم التعليم، إن ” الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها جاء ليعزز الشفافية ويحمي المال العام ” .

وأضاف ” السبتي ” أن ” الأمر الملكي يؤسس لمرحلة جديدة من البناء التنموي القائم على أسس قوية ومتينة تحافظ على مقدرات الوطن ومؤسساته ومنجزاته وثرواته، وتشيع مبادئ النزاهة، وتقف بحزم وعزم ضد الفساد ” .

وأكد رئيس هيئة تقويم التعليم أن المستوى الرفيع لهذه اللجنة برئاسة سمو ولي العهد يؤكد مسيرة الحزم لخادم الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في وجه كل ما يعيق هذا الوطن ويعيق نهضته وتقدمه.

وأوضح أن تلك الخطوة قوية وفاعلة سيجني الوطن خيرها وبركتها إن شاء الله كما ستسهم في دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030 بما يحافظ على مكتسبات الوطن ويعزز فرصه الاستثمارية المبدعة وبيئته الجاذبة واقتصاده المزدهر.

ووجه الدكتور خالد السبتي أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما قدماه ويقدمانه لرفعة المملكة وصونها من كل ما يهددها أو يمس شعبها وأرضها وأمنها واقتصادها.