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بالفيديو.. شاب يوثق تجول حمار ببلدية الدلم

بالفيديو.. شاب يوثق تجول حمار ببلدية الدلم
طلال الغامدي(صدى):

وثق مواطن بكاميرا جواله مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحمار أبيض اللون، وهو يخرج من البوابة الرئيسية لبلدية محافظة الدلم، ثم يدخل من الجهة الثانية من البوابة.

ولاقى المقطع ردود أفعال كبيرة، وأوضحت مصادر أن هناك توجيهات من الجهات المختصة في المحافظة بالتحقيق في مقطع الفيديو، وتصويره وحقيقته.

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكل الحمار اعزكم الله
جاي بدري
يوقع حضور ويرجع البيت
هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 37424 ] نشر منذ 2 ساعتين

غبي .. كيف تقول للحمار ,, انه اخوك ..؟

,, هذا حمار لالوم عليه ,, اللوم على مدير الدائره اللي ماحط على الباب حارس ,,

[ عدد التعليقات: 13965 ] نشر منذ 2 ساعتين

عادي بما ان البوابه مفتوحه ولا فيه حارس فطبيعي يدخل الحمار وغيره من الدواب

[ عدد التعليقات: 3339 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا سمعت تسجيل صوتي رد حارس الامن على الفيديو
يقول ياجماعة تبوني اطارد حمار ويمكن يصوروني انا والحمار وتزيد المهزله والفلسفه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3339 ] نشر منذ 2 ساعتين

حارس الامن ترك الحمار يسرح ويمرح يقول اخاف اطارده يصوروني
ههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

سيتم محاسبة المصور

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