بالفيديو.. شاب يوثق تجول حمار ببلدية الدلم
وثق مواطن بكاميرا جواله مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحمار أبيض اللون، وهو يخرج من البوابة الرئيسية لبلدية محافظة الدلم، ثم يدخل من الجهة الثانية من البوابة.
ولاقى المقطع ردود أفعال كبيرة، وأوضحت مصادر أن هناك توجيهات من الجهات المختصة في المحافظة بالتحقيق في مقطع الفيديو، وتصويره وحقيقته.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكل الحمار اعزكم الله
جاي بدري
يوقع حضور ويرجع البيت
هههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37424 ] نشر منذ 2 ساعتين
غبي .. كيف تقول للحمار ,, انه اخوك ..؟
,, هذا حمار لالوم عليه ,, اللوم على مدير الدائره اللي ماحط على الباب حارس ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13965 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي بما ان البوابه مفتوحه ولا فيه حارس فطبيعي يدخل الحمار وغيره من الدواب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3339 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا سمعت تسجيل صوتي رد حارس الامن على الفيديو
يقول ياجماعة تبوني اطارد حمار ويمكن يصوروني انا والحمار وتزيد المهزله والفلسفه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3339 ] نشر منذ 2 ساعتين
حارس الامن ترك الحمار يسرح ويمرح يقول اخاف اطارده يصوروني
ههههههههههههههههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
سيتم محاسبة المصور