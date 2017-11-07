بالفيديو.. شاب يوثق تجول حمار ببلدية الدلم

طلال الغامدي(صدى):

وثق مواطن بكاميرا جواله مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحمار أبيض اللون، وهو يخرج من البوابة الرئيسية لبلدية محافظة الدلم، ثم يدخل من الجهة الثانية من البوابة.

ولاقى المقطع ردود أفعال كبيرة، وأوضحت مصادر أن هناك توجيهات من الجهات المختصة في المحافظة بالتحقيق في مقطع الفيديو، وتصويره وحقيقته.