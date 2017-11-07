ورشة عمل لتطوير الاتصال الموحد والخدمات الذاتية بالمسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

بمشاركة إدارة الترجمة ووحدة لسان الزائر, وإحدى الشركات المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية؛ نظمت إدارة تقنية المعلومات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, ورشة عمل بعنوان ” التقانة بين يديك ” لتطوير الاتصال الموحد والخدمات الذاتية بالمسجد النبوي.

وقال ماجد بن أحمد المزيني, مدير إدارة تقنية المعلومات بالوكالة، إن ” الورشة ركّزت على إيجاد حلول لتطوير الخدمات الإلكترونية لزائري المسجد النبوي, وآلية التواصل مع زائريه بلغاتهم المختلفة، بهدف إرشادهم وتوعيتهم داخل المسجد النبوي وساحاته ومرافقه, والرد على استفساراتهم, واستقبال مقترحاتهم وآرائهم ” .

وأوضح ” المزيني” أن ” تلك الورشة تأتي ضمن جهود الوكالة لتقديم أفضل الخدمات لزائرين المسجد النبوي وخدمتهم في وقت قياسي ” .