” كفاءة ” توضح الوقت المثالي لتسخين السيارة

عادل الحربي(صدى):

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” ، أن راديتير السيارات مصنوع من مواد معدنية ” نحاس غالبا ” ، ولا ينكسر تحت درجة حرارة نسبياً كـ(82 درجة أو حتى 100 درجة)، مشيرا إلى أن 30 ثانية كاف لتسخين السيارة.

وقال إن ماكينة السيارة ستسخن بشكل طبيعي سواء كانت متوقفة أو في حالة السير، وبمجرد أن تصل لدرجة الحرارة المناسبة سيفتح ” بلف الماء “؛ وبالتالي لا يوجد فرق بين الحالتين، مؤكدا أن الراديتير مزوّد بـ ” بلف ” خاص للتخلص من الضغط الزائد.

وأشار إلى عدم وجود حالات مسجلة على مستوى العالم بتضرر الراديتير من التسخين لمدة 30 ثانية، حتى في الدول التي تبلغ درجات الحرارة فيها تحت الصفر والمصنّعة للسيارات مثل (أمريكا وكندا)؛ تصرّح الجهات الحكومية المتخصصة فيها بأن التسخين لمدة 30 ثانية كافٍ.