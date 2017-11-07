” هدف “: استمرار التسجيل لخريجات كليات العلوم في برنامج التعقيم الطبي

طلال الغامدي(صدى):

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج التعقيم الطبي لخريجات كليات العلوم ما زال مستمرًا حتى 29 صفر 1439هـ الموافق 18 نوفمبر الجاري، وتبلغ مدة التدريب في البرنامج تسعة أشهر.

وسيتم تنفيذ البرنامج في عدد من المنشآت الصحية المتخصصة في مُدن: الرياض، مكة المكرمة، الدمام، جدة, الظهران, ويمكن التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي:هنا

وأكد نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور محمد آل عبد الحافظ، أن البرنامج يتم تنفيذه وفقًا للأمر السامي الكريم رقم (25539)، وتاريخ 02 /07 /1435هـ، القاضي بدراسة إعادة التأهيل لخريجات التخصصات العلمية من كليات العلوم للعمل في بعض المجالات الصحية أو الصحية المساعدة، من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “.

ويهدف البرنامج، إلى تبني سياسة الإحلال التدريجي للوظائف المشغولة بغير السعوديات في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” جميع تكاليف التدريب، ورسوم الإشراف من قبل الهيئة، وكذلك مكافآت المتدربات الشهرية.

يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية, وتستهدف خطة التدريب في المرحلة الأولى إعادة تأهيل 2880 خريجة من كليات العلوم في التخصصات العلمية المشمولة بالأمر السامي الكريم، بالتعاون مع بعض المراكز الطبية الرائدة في تنفيذ البرامج التدريبية.