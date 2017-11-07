الرسالة الأخيرة لأحد مرافقي الأمير منصور بن مقرن لوالدته.. فماذا كان بها

عادل الحربي(صدى):

أرسل الوكيل رقيب فني، عبدالله علي عبده حدادي، أحد ضحايا طائرة الأمير منصور بن مقرن المنكوبة، رسالة واتساب أخيرة إلى والدته وأشقائه قبل الحادث مباشرة.

وعن هذه الرسالة ابن عمته «أحمد هادي»، «إن عبدالله أبلغ أمه بأنه سيكون في رحلة تفقدية مع نائب أمير منطقة عسير، وكان خلال الرحلة يرسل المقاطع لوالدته وشقيقاته»، ومضى يقول: «أرسل صورة قبل الإقلاع ثم انقطع التواصل، ولكن الأكثر انتشارا كان للصورة الثانية حيث كان واقفًا بجوار الطائرة، ويحمل جهازًا لاسلكيًا يدويا».