ابتعاث امرأة لإكمال درجة الدكتوراه يثير تساؤلات بـ ” الشورى “

نايف السالم(صدى):

خلال مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، أثار تقرير عن ابتعاث الهيئة لامرأة واحدة لإكمال درجة الدكتوراه العديد من التساؤلات، حول طبيعة عملها، حيث لم يكن موضحًا في التقرير، وكذلك تخصصات بقية الموفدين للدراسة.

” القسم النسائي التابع لمركز التدريب للمحافظة على الموارد الطبيعية يقوم بتنفيذ برامج التدريب في مجال التخصص وذلك لفئات المجتمع النسائية في مقر المركز أو من خلال المشاركة في المهرجانات أو المعارض في الأسواق أو في الجامعات ” هكذا أجابت الهيئة على تساؤلات المجلس.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إيفاد موظف آخر معين على وظيفة أخصائي بيئة للحصول على ماجستير في تخصص الإعلام، موضحة أنها تساهم في إتاحة الفرصة لمنسوبيها بالالتحاق في التخصصات كافة بنظام الانتساب أو الموازي للحصول على مؤهلات أعلى.