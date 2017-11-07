وزير الاتصالات: لجنة حصر قضايا الفساد تعزز ثقة المستثمرين وتضمن الاستقرار

طلال الغامدي(صدى):

قال المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات و تقنية المعلومات، إن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والتوسع في تحقيق التحول الرقمي لتطوير حكومة إلكترونية ومجتمع واقتصاد رقمي، يعتبر من الإجراءات التي تصب مباشرة في فائدة مكافحة الفساد، وهي المنهجية التي تطبقها الدول الكبرى “.

وأضاف ” السواحة ” أن ” قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم ذات العلاقة بقضايا الفساد العام هو قرار بُنيَّ على الشفافية والعدالة ويضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن ويعزز ثقة المستثمرين “.

واستبشر وزير الاتصالات بمستقبل مشرق لاقتصاد الوطن في بيئة محفزة و جاذبة للمستثمرين في ظل الشفافية و النزاهة التي هي الأساس نحو التنمية الشاملة للبلاد.

وأوضح أن كثير من الدول تسعى لتطوير برامج ومبادرات تعزز من قطاع تكنولوجيا المعلومات وتفعيل نظام البيانات الإلكترونية وتبادل الوثائق.

وأكد وزير الاتصالات و تقنية المعلومات أن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، برئاسة هذه اللجنة يؤكد اهتمام و حرص خادم الحرمين الشريفين، على محاربة الفساد واستمرار الخطوات الجادة نحو تحقيق النزاهة والشفافية ودعم مبدأ الحياة الكريمة.