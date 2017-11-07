‏الإعلامي أنس القاسم : المملكة تمشي تحت خطة حكيمة ونحو النهضة العالمية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي أنس القاسم ما يجري من تغيرات داخل المملكة هي تجسيد الواقع الاقتصادي الذي اثبت بأن المملكة تمشي تحت خطة حكيمة وما حصل خلال الأسابيع التي مضت من مشاريع واخرها مشروع نيوم وفي إطار التطلعات الطموحة ونقل المملكة من اقتصاد يعتمد بأغلبيته على عائدات النفط إلى تنويع الموارد وتقليص هذا الاعتماد، بالإضافة لتخفيف الأعباء عن الدولة نتيجة الاقتصاد الريعي والتركيز على توسيع ودعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب السعودي. لرؤية 2030.

وفي لقائه على قناة بي بي سي البريطانية في برنامج نقطة حوار أكد ” أنس ” بأن المملكة تمشي تحت خطة حكيمة ومن يفسد سيحاسب. مشيراً إلى أن مشروع نيوم ومشروع 2030 هي دلائل أن المملكة تمشي نحو النهضة العالمية.

وقال “ القاسم ” صاحب المقالات الأكثر أنتشاراً في الصحف العربية بأن الإعتقالات التي حصلت هي تجسيد أن المملكة تمشي تحت خطة معينة وحكيمة.

وبخصوص ما حصل من متغيرات في الشارع السعودي قال ما يحصل هو تجسيد وتقليل الفساد بل أجتثاث الفساد نهائياً .

وأضاف: أن المتغيرات والمعايير التي حصلت بأن الجميع سيحاسب كان من كان أمير أو رجل أعمال أو مواطن سيمشي القانون على الجميع .

وأردف: بأن هذه التغيرات ستجسد وتقلل الفساد تدريجياً ومن ثم أجتثاث الفساد نهائياً.