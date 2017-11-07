الأمير الراحل منصور بن مقرن أجرى 32 جولة خلال 6 شهور

محمد بن طحيطح (صدى):

قدم الأمير الراحل منصور بن مقرن جهدًا كبيرًا منذ توليه مهامه كنائب لأمير منطقة عسير لخدمة المواطن، والإشراف على المشروعات التنموية في المنطقة.

وأجرى الأمير الراحل 32 جولة تفقدية على المشروعات التنموية بمنطقة عسير خلال 196 يوما أي منذ توليه مهامه كنائب لأمير المنطقة، وحتى وفاته.

وقد كانت آخر جولات الأمير الراحل أول أمس في محافظة البرك، إذ التقى هو ومرافقوه -رحمهم الله- الأهالي في المركز الحضاري للبلدية، ومركز سعيدة الصوالحة، إثر تحطم الطائرة في منطقة جبلية بعد مغادرتهم محافظة البرك.