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اليمن تطالب المجتمع الدولي اعتبار إيران ” راعية للإرهاب “

اليمن تطالب المجتمع الدولي اعتبار إيران ” راعية للإرهاب “
فهمي محمد(صدى):

قال ياسين مكاوى، مستشار الرئيس اليمنى، أمس الإثنين، إن ” لجم إيران ومحاربة أدواتها الإرهابية سيجعل البلاد العربية والإسلامية ودول العالم أجمع آمنة مستقرة “.

وأضاف ” مكاوى ” إن طالب المجتمع الدولى لإعلان إيران دولة ” راعية للإرهاب فى العالم ” ، كما طالب بإعلان ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح الانقلابية ” جماعة إرهابية “.

وتابع أن ” العملية الإرهابية التى استهدفت إدارة البحث الجنائى فى عدن، الأحد الماضي، تحمل بصمات الإرهاب المدعوم من إيران “.

وأوضح مستشار الرئيس اليمنى، أن الصاروخ الباليستى – الذى أطلقه ” خبراء إيران ” باتجاه الرياض، وتصدت له قوات الدفاع الجوى السعودية – كان هدفه قتل المدنيين وترويعهم وتوسيع دائرة الصراع.

وشدد على ضرورة التكاتف لدول التحالف العربى للتصدى لإرهاب تحالف الشر الذى تقوده إيران فى المنطقة، واجتثاث أدواتها المحلية وقطع دابرها.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3122 ] نشر منذ 30 دقيقة

معروفه للجميع ان ايران هي الشيطان الاكبر وراعية الارهاب مجوسية عدوة الاسلام والمسلمين

عليهم لعنة الله

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