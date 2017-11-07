بالصور.. إزالة تعدي على أرض مخصصة لمسجد وسكن إمام ومؤذن في الرياض

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية الروضة التابعة لامانة منطقة الرياض بازالة تعدي على ارض مخصصة مسجد وسكن امام ومؤذن بحي اليرموك حيث اقام احدهم استراحة بها وهي خالية من السكان ومهجورة.

ذكر ذلك المهندس عبدالله الطيار رئيس بلدية الروضة واشار الى انه تم ازالة التعدي بمساندة لجنة التعديات بالامانة بعد اكتمال الاجراءات النظامية .

وأهاب المهندس عبدالله الطيار بالجميع بالتعاون مع الامانة بالحفاظ على المرافق العامة .