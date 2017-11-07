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الرئيس السوداني يعلن حالة الطوارئ بولاية الجزيرة

الرئيس السوداني يعلن حالة الطوارئ بولاية الجزيرة
الخرطوم(صدى):

أعلن عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، مساء أمس الإثنين، حل المجلس التشريعى لولاية الجزيرة بوسط السودان، وأصدر مرسوما جمهوريا بذلك، حسبما أفادت وسائل الإعلام العالمية.

ومن جانبها أكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن المرسوم ألزم ” جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 36 دقيقة

هذا الزعيم البشر رجل عربي اصيل
مؤمن بالله تعالى لا يهاب الا الله
احسبه كذلك والله حسيبة ولا نزكي ع الله احد

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