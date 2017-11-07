وزير الحج يقيل المشرف على مكتبه المسؤول عن ملف ” كورونا “

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن قرار وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، بإقالة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية والمشرف العام على مكتبه ماجد باشا، الذي كان يشغل في السابق منصب المدير العام لمكتب إدارة التحول بوزارة الصحة، في عهد الوزير الأسبق عادل فقيه.

وأكدت المصادر، أن القرار صدر أمس الإثنين، ونص على أن يتم تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره، موضحة أن الوزير لم يشر على وجه التحديد إلى أسباب الإقالة، وفقا لصحيفة الوطن.

وتولى عادل فقيه عدة ملفات في وزارة الصحة من بينها برنامج مكافحة فيروس ” كورونا “، قبل أن يتقدم باستقالته لوزير الصحة الأسبق محمد آل هيزاع، ويتجه للعمل في وزارة الحج والعمرة.