السيسي: قيادة المملكة تتخذ خطوات مدروسة وجريئة وتديرها بحكمة وحزم

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن المملكة تتخذ خطوات مدروسة وجريئة، مضيفا: ” أشقاءنا في السعودية يديرون الأمور بحكمة وحزم، نحن دائماً معاً “.

وقال الرئيس السيسي إن المملكة تحقق خطوات عملاقة على أكثر من صعيد، موضحا أن قيادة المملكة تتحرك بشكل رائع في نهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مرحباً بما شهدته العلاقات السعودية – العراقية في الآونة الأخيرة.

ودعا السيسي اللبنانيين إلى الإفادة من التجارب السابقة للمحافظة على التوازن الذي يشكل ضمانة للاستقرار بعيداً عن التدخلات الخارجية، وذلك تعليقا على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وقال الرئيس المصري، في حوار مع صحيفة ” الشرق الأوسط ” على هامش «منتدى شباب العالم» في شرم الشيخ، إن القوى التي تستهدف مصر هي نفسها التي تستهدف المنطقة، موضحاً أن قوى الشر تتشكل من تنظيمات متطرفة أو دول إقليمية تسعى إلى زعزعة الاستقرار وقلب المعادلات.

وأكد الرئيس السيسي أن مطالب الدول الأربع من قطر بديهية تتعلق بوقف دعم الإرهاب والتدخلات، مشدداً على أن الكرة في ملعب قطر.