العثور على رضيعة مدفونة حية في منطقة برية

محمد بن طحيطح(صدى):

عثر مواطن أثناء تنزهه في منطقة برية قريبة من محافظة بيشة على رضيعة لم يتجاوز عمرها 7 أيام، مدفونة تحت الأرض، بعدما سمع صوتاً يخرج من حفرة مغطاة بالتراب.

وقام الشاب بنشب الحفرة ليجد مولودة ملفوفة في قطعة قماش، فأبلغ الجهات الأمنية، التي حضرت للموقع برفقة إسعاف من وزارة الصحة.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة بيشة عبدالله الغامدي، أن الشرطة باشرت الحالة أول من أمس الأحد، وأحضرت الطفلة إلى المستشفى، واتضح أنها حديثة الولادة، مؤكداً أن المولودة بحالة صحية جيدة بعد تقديم الرعاية اللازمة لها، وجرى تحويلها إلى قسم الحضانة بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، وفقا لصحيفة عكاظ.