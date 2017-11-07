العثور على رضيعة مدفونة حية في منطقة برية
عثر مواطن أثناء تنزهه في منطقة برية قريبة من محافظة بيشة على رضيعة لم يتجاوز عمرها 7 أيام، مدفونة تحت الأرض، بعدما سمع صوتاً يخرج من حفرة مغطاة بالتراب.
وقام الشاب بنشب الحفرة ليجد مولودة ملفوفة في قطعة قماش، فأبلغ الجهات الأمنية، التي حضرت للموقع برفقة إسعاف من وزارة الصحة.
وأوضح الناطق الإعلامي لصحة بيشة عبدالله الغامدي، أن الشرطة باشرت الحالة أول من أمس الأحد، وأحضرت الطفلة إلى المستشفى، واتضح أنها حديثة الولادة، مؤكداً أن المولودة بحالة صحية جيدة بعد تقديم الرعاية اللازمة لها، وجرى تحويلها إلى قسم الحضانة بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، وفقا لصحيفة عكاظ.
ابو ريناد[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل .
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1480 ] نشر منذ 2 ساعتين
قولوا معي. الله لا يوفق من دفنها. وساعد بذلك. اللهم افضحه امام الاشهاد. واجعل الفقر بين يديه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37415 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 2 ساعتين
ي الله ي للطيف الحال
ما اجبرك يا بن آدم
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الابالله
شي محزن سوف يسألون امام الله
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 1 ساعة
نتيجة حتميه
للانفلات
ورسالة قويه لهواة الحرية المنفلته
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1290 ] نشر منذ 1 ساعة
يعجز الإنسان عن وصف مايجد في نفسه من ألم .. ولا نقول إلا ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) بعض البنات تتأثر بمسلسل أو بأغنية وتعيش قصة غرام كما في المسلسلات .. ثم تكون مثل هذه النتيجة المؤلمة .
حمود[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 1 ساعة
حللو دمها DNA ويطلع لكم من هو أبوها أبن الحرام ومن هي أمها بنت الحرام وأضحوهم ليكونو عبرة لكل معتبر الاشكال هذي تخاف من الفضيحة وكلام الناس فقط ولا يخافون من الله وعذابه ….
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13961 ] نشر منذ 1 ساعة
لا يجوز سب او الدعاء على الاخرين بل يجب الستر عليهم والدعاء لهم بالتوبه
حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي – عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة) وفي الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) فهذا هو المشروع: إذا رأى الإنسان من أخيه في الله عورة يعني معصية فلا يفضحه ولا ينشرها بين الناس، بل يسترها عليه وينصحه ويوجهه إلى الخير ويدعوه إلى التوبة إلى الله من ذلك ولا يفضحه بين الناس، ومن فعل هذا وستر على أخيه ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل، أما الذين يظهرون المعاصي ولا يستحون يظهرونها بين الناس فهؤلاء فضحوا أنفسهم، فليسوا محلاً للستر كالذي يشرب الخمر بين الناس في الأسواق والاجتماعات هذا قد فضح نفسه، نسأل الله العافية، وهكذا من يعمل المعاصي الأخرى جهرة ولا يبالي فهذا يرفع بأمره إلى ولاة الأمور إذا كانوا يردعون مثله ويقيمون عليه الحد يرفع بأمره، وليس محل الستر من أظهر فاحشته وأعلنها، نسأل الله العافية.
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9778 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليهاا بنت الحرام ..
لو الواطي الزاني الفاجر ماحصل قح/بة شوارع ترخص نفسهاا كان ماصارت هالمصيبهه .
لعنهم الله واخزاهم وفضححهم ع رؤسس الاشهاد يؤم القيامه ☹☹☹☹
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3122 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
صريح[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 55 دقيقة
لاحول ولاقوه الا بالله
وين الرحمة حسبي الله ونعم الوكيل القلوب صارت عديمة إحساس وقبل كل شيء ضعف الوازع الديني للأسف
algernaas4[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 55 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13961 ] نشر منذ 45 دقيقة
ما احد يعرف السبب الحقيقي لام الطفله
يمكن تكون مغتصبه ويمكن تكون الشغاله ومغتصبها احد من اهل الدار
لكن عملية رميها في الصحراء ودفنها خطاء كبير لانه لا يجوز قتل النفس ولو وضعت عند احد المساجد كان افضل من دفنها بهذا الشكل
الريان[ عدد التعليقات: 1365 ] نشر منذ 37 دقيقة
الي دفنها قريب ساكن
والي بلغ اكيد من قرايبه
والعلم عند الله
Ghadi[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 33 دقيقة
ايش العالم ذي ماعندها ذمه ولا ضمير ناس سنين تتعالج وميته عشان تشوف ضناها وذولا بكل بساطه تتدفنها حسبي الله عليهم
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2061 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا اله الا الله
الله لايبلاناويكفينا شر
ضعف الوازع الديني
لاحول ولاقوة الا بالله