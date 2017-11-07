جامعة الملك سعود تشارك في ” منتدى شباب العالم ” في مصر

سعيد العجل(صدى):

شاركت جامعة الملك سعود في منتدى شباب العالم الذي يقام في جمهورية مصر العربية برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك ضمن وفد المملكة العربية السعودية الذين يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز كما يشارك في المنتدى 35 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات.

وشارك إلى جانب جامعة الملك سعود كلا من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الإمام محمد بن سعود ووفد من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني و وزارة الخارجية.

يذكر أن المنتدى يحتضن أكثر من 3000 شاب وشابة يمثلون أكثر من 50 دولة , وقد شاركت المملكة في حضور فعاليات المنتدى التي تتنوع ما بين الجلسات الحوارية لمناقشة العديد من قضايا الشباب ويتناول صناعة القادة في المجتمعات وتعزيز الحوار بين الأجيال .

المنتدى حظي باهتمام كبير من المقام السامي الذي وجه وزارة الخارجية ووزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بضرورة إشراك الشباب السعوديين في لقاء يجمعهم بحضارات وثقافات وجنسيات متعددة , وتقديم النموذج المشرف التي تسعى المملكة لتحقيقه على الصعيدين المحلي والعالمي .

كما حصل الطلاب المشاركين من مختلف مناطق المملكة على جلسات تدريبية و ورش عمل مكثفة بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الجهة المسؤولة عن تنسيق مشاركة المملكة في المنتدى , لتأهيلهم لحضور هذا المنتدى الهام حتى يمثلون الوطن بالصورة المشرفة .

وقال رئيس وفد جامعة الملك سعود الاستاذ عبدالله بن فهد الصقعبي إن جامعة الملك سعود كانت حريصة جداً على المشاركة في تمثيل المملكة العربية السعودية في هذا المنتدى و أكد على ان الجامعة قامت بترشيح طلاب وطالبات وفق معاير محددة ليكونوا خير ممثلين للوطن و لتوجهات المملكة العربية السعودية، وسعيا من الجامعة لاكساب طلابها وطالباتها المهارات القيادية التي تؤهلهم لتبوء اعلى المناصب في وطن شاب يشكل فيه الشباب الغالبية ويحضون بدعم وثقة من الوطن