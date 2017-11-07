وزير العمل يكشف 5 قطاعات جديدة مستهدفة بالتوطين

نايف السالم(صدى):

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، عن 5 قطاعات جديدة مستهدف توطينها؛ وهي القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية.

وأوضح الغفيص، أنه ستعقد مجالس يتم خلالها تحديد الأنشطة المراد توطينها بكل القطاعات، مضيفا أن كل منطقة تدرس أماكن الفرص والأنشطة المناسبة التي تتخذ فيها قرارات مباشرة وتتابع تنفيذ التوطين بها، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكد الوزير أن نسب التوطين ترتفع أسبوعياً بتمكين شباب وشابات المنطقة من العمل مباشرة في الأعمال، سواء بقطاع التجزئة أو قطاع الصناعة أو القطاع الخدمي.