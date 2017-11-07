السدحان ينشر مشهدا محذوفا من ” طاش ” على خلفية إيقاف أمراء ووزراء بسبب الفساد
كشف الفنان عبدالله السدحان، عن مشهدا محذوفا من إحدى حلقات ” طاش ما طاش “، يناقش قضية الفساد المالي ونهب أموال الدولة دون وجه حق.
ونشر السدحان، المشهد المحذوف من حلقة ” طلع الجني ” في الجزء الـ18، معلقا عليه أن حذف المشهد لم يكن بسبب رقابي، بل لغاية في نفس أحدهم، فاتحاً المجال للجميع لتفسير سبب الحذف.
ويظهر في المشهد موظف بسيط يتعرض للتحقيق والتعنيف بسبب أخذه آلة طابعة، في الوقت الذي يُصدق فيه قاض نهب مئات الملايين حينما ادعى أن ” جنيا ” تلبسه.
عرضت هذه الحلقه في رمضان قديما
وعند الأعاده في احلى طاش تم حذف هذا المشهد الذي هو نهاية وقفلة الحلقه ليس رقابيا بل غاية في نفس احدهم فسروها؟ pic.twitter.com/4vT762L7e6
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) November 6, 2017
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13955 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يذكرك بالخير يالسدحان ويعطيك الصحه
كلامه منطقي جدا الجني اللي شفط الملايين والاراضي مصدقينه وجني السدحان مسكين يعتبر حرامي كبير
كلام السدحان يذكرني بالمثل اللي يقول ( اذا عشقت اعشق قمر واذا سرقت اسرق جمل )
لو تمسك جمل وتمشي به امام الناس وفي النهار لا يمكن يتوقع احد انك سارقه ولكن لو تسرق خبزه وتمشي وانت تلتفت وخايف شكوا الناس فيك ويمكن يمسكونك ويقال عنك حرامي كبير
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5588 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيبين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37413 ] نشر منذ 37 دقيقة
ياشماتة ابله زازه وابله طازه والأبله البزبازه ,,
X[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 18 دقيقة
ما كان فيه شفافية مثل الآن … اتمنى تعرض هذه الحلقة على التلفزيون السعودي اكثر من مره