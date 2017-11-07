السدحان ينشر مشهدا محذوفا من ” طاش ” على خلفية إيقاف أمراء ووزراء بسبب الفساد

نايف السالم(صدى):

كشف الفنان عبدالله السدحان، عن مشهدا محذوفا من إحدى حلقات ” طاش ما طاش “، يناقش قضية الفساد المالي ونهب أموال الدولة دون وجه حق.

ونشر السدحان، المشهد المحذوف من حلقة ” طلع الجني ” في الجزء الـ18، معلقا عليه أن حذف المشهد لم يكن بسبب رقابي، بل لغاية في نفس أحدهم، فاتحاً المجال للجميع لتفسير سبب الحذف.

ويظهر في المشهد موظف بسيط يتعرض للتحقيق والتعنيف بسبب أخذه آلة طابعة، في الوقت الذي يُصدق فيه قاض نهب مئات الملايين حينما ادعى أن ” جنيا ” تلبسه.