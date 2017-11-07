ميليشيا الحوثي تعترف بوصول صواريخ جديدة

فهمي محمد(صدى):

أفادت تقارير إعلامية، عن وصول صواريخ جديدة إلى ميليشيا الحوثي، مساء أمس الاثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إغلاق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية المؤدية إلى اليمن مؤقتاً، لوقف تدفق السلاح على المتمردين الحوثيين من إيران.

وزعمت وكالة الأنباء اليمنية ” سبأ “، التي يسيطر عليها الانقلابيون في صنعاء، بأن قياديين بارزين في ميليشيات الحوثي تفقدوا صواريخ بحرية جديدة ” صنعت محلياً “.

وأضحت الوكالة، أن صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين، زار مدينة الحديدة الساحلية لحضور حفل تخرج لإحدى الدورات العسكرية.

يذكر أن الصمد مدرج على قائمة سعودية تضم مطلوبين يمنيين، إلى جانب 39 مسؤولاً حوثياً آخرين، والذين أعلنت المملكة عن مكافآت لمن يدلي بمعلومات عنهم.