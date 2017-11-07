انتحار مقيم داخل منزله في جدة

علي القحطاني(صدى):

انتحر مقيم بنجلاديشي الجنسية في العقد الخامس في منزله بحي الرحاب في جدة، مساء أمس الاثنين.

وتلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 “، بلاغا يفيد بوجود مقيم بنجلاديشي الجنسية منتحرًا بحبل، علقه في سقف منزله، وقد فارق الحياة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادثة، وقامت بإجراء التحقيق وعمليات التحري من أجل كشف الملابسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.