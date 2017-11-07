صور| تدشين ” المصلى المتنقل ” في منتزهات وكورنيش الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

قامت إدارة التوعية بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بتنفيذ برنامج المصلى المتنقل في عدد من الأماكن ذات الكثافة العالية.

وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف، أن البرنامج يستهدف مختلف شرائح المجتمع ويقصد أماكن وجودهم وتجمعاتهم في الأماكن التي لا يوجد فيها مصليات وبعيدة عن المساجد في عددٍ من المدن والمحافظات، ويتواجد في منتزه الملك عبدالله على الواجهة البحرية لكورنيش الدمام وشاطئ نصف القمر بمحافظة الخبر وكورنيش محافظة رأس تنورة.. وغيرها.