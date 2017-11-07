البنتاجون: المملكة وأمريكا يعملان معا لتحييد دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، أن الولايات المتحدة والمملكة تعملان معا لمكافحة الإرهاب ومواجهة دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة.

وأضاف البنتاجون: ” نرحب بالبيان السعودي الذي يظهر الدور الإيراني الخطير في اليمن ومدها لمليشيات الحوثي بالصواريخ ” .

وشددت وزارة الدفاع الأمريكية على أن واشنطن تعمل مع الرياض لمكافحة الإرهاب ولتحييد دور إيران “الشرير”، مشيرة إلى مواصلة الحفاظ على روابط دفاعية متينة مع المملكة.