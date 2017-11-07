” سناب شات ” خارج الخدمة في المملكة
تعرض تطبيق ” سناب شات ” إلى خلل تسبب في تعطله جزئيا بالمملكة، حيث اشتكى عدد من المستخدمين من صعوبات في الدخول إلى التطبيق.
وتوقع المغردون بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن يكون الخلل عام في خوادم “سيرفرات” التطبيق، وكذلك خلل في جزئية إعادة تعيين كلمة السر.
وتعكف إدارة التطبيق على إصلاح ذلك الخلل على وجه السرعة.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1783 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحيح له اكثر من ساعتين وهو معلق عندي ولايحدث 😢😭
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5772 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشوى مو محملته عندي😊😁😂
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9771 ] نشر منذ 1 ساعة
خخخخخخخخخخخخ حسبته النت خلص بغيت انجلط
😭😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9771 ] نشر منذ 1 ساعة
نص ساعه فقط التعليق ..
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1783 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف انا مازال معلق معايا 😭💔
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5576 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى لو خلص النت اشري باصباعك ويجيك نت وكله يا قلبي