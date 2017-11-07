” سناب شات ” خارج الخدمة في المملكة

متابعات(صدى):

تعرض تطبيق ” سناب شات ” إلى خلل تسبب في تعطله جزئيا بالمملكة، حيث اشتكى عدد من المستخدمين من صعوبات في الدخول إلى التطبيق.

وتوقع المغردون بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن يكون الخلل عام في خوادم “سيرفرات” التطبيق، وكذلك خلل في جزئية إعادة تعيين كلمة السر.

وتعكف إدارة التطبيق على إصلاح ذلك الخلل على وجه السرعة.