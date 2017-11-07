  • الثلاثاء 7

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. ” سناب شات ” خارج الخدمة في المملكة

” سناب شات ” خارج الخدمة في المملكة

” سناب شات ” خارج الخدمة في المملكة
متابعات(صدى):

تعرض تطبيق ” سناب شات ” إلى خلل تسبب في تعطله جزئيا بالمملكة، حيث اشتكى عدد من المستخدمين من صعوبات في الدخول إلى التطبيق.
وتوقع المغردون بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن يكون الخلل عام في خوادم “سيرفرات” التطبيق، وكذلك خلل في جزئية إعادة تعيين كلمة السر.
وتعكف إدارة التطبيق على إصلاح ذلك الخلل على وجه السرعة.

 


الوسوم:, , , ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1783 ] نشر منذ 2 ساعتين

صحيح له اكثر من ساعتين وهو معلق عندي ولايحدث 😢😭

[ عدد التعليقات: 9771 ] نشر منذ 1 ساعة

خخخخخخخخخخخخ حسبته النت خلص بغيت انجلط
😭😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 9771 ] نشر منذ 1 ساعة

نص ساعه فقط التعليق ..

[ عدد التعليقات: 5576 ] نشر منذ 1 ساعة

حتى لو خلص النت اشري باصباعك ويجيك نت وكله يا قلبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *