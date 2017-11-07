فيديو| مصور الأمير منصور بن مقرن يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل وفاته

محمد بن طحيطح(صدى):

روى فارس الطرقي، المصور الخاص للأمير منصور بن مقرن – رحمه الله –، تفاصيل الدقائق الأخيرة له مع نائب أمير عسير الراحل، موضحا أنه كان من المفترض أن يرافق الفقيد في الطائرة المنكوبة، إلا أنه فوجئ باكتمال الأماكن داخلها، لأن عدد كراسيها 7 فقط.

وأضاف الطرقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية، أنه سافر إلى أبها بالسيارة ليلحق بالأمير هناك، ووصل بالفعل إلى هناك، وخلال انتظار الأمير منصور جاءهم الخبر الحزين كالصاعقة.

وأوضح الطرقي، أن الأمير منصور بن مقرن كان محبا للأماكن السياحية في عسير، وكان يقوم بجولات تفقدية متكررة؛ بهدف متابعة الأعمال التي تجرى بها، والتمتع بالأماكن الخلابة من زاوية أخرى.

يذكر أن نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن وافته المنية، برفقة مسؤولين كبار بالإمارة، بعد تحطم مروحية كانت تقلهم، في منطقة محمية ريدة، مساء الأحد، بعد جولة تفقدية في محافظة البرك الساحلية.