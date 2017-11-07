الرئيس المصري: سنواصل جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

القاهرة(صدى):

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، إن بلاده ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واستعراض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، على هامش ” منتدى شباب العالم ” في مدينة شرم الشيخ أمس الاثنين.

وقال الرئيس السيسي إن ” الجهود المصرية ستستمر حتى التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي بما يلبي طموح شعوب جميع دول المنطقة “.

وشدد على أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية مؤكدا أهمية مواصلة جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

من جهته أكد عباس حرصه على التشاور المستمر مع الرئيس السيسي مشيدا بجهود مصر الصادقة لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي في المنطقة وفي الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وقال عباس إن “السلطة الفلسطينية عازمة على بذل أقصى الجهد لتوحيد الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهه”.