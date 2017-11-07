محمد السادس: لا حل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية

مليكة فؤاد(صدى):

قال العاهل المغربي محمد السادس، أمس الاثنين، إن بلاده ترفض أي حل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية.

وأوضح العاهل المغربي، في خطابه بمناسبة الذكرى 42 ” للمسيرة الخضراء “، أن المغرب ملتزم بمرجعيات قرارات الأمم المتحدة في حل النزاع حول قضية الصحراء المفتعلة، مؤكدا على أن مجلس الأمن يجب أن يقوم بجهود لحل ملف الصحراء.

وأكد محمد السادس، أن بلاده ستواصل تنمية مناطق الصحراء وتطبيق نموذج تنموي خاص بها، فيما ستدعم الجهوية لتمكينها وجعلها صلة وصل بين المغرب وأفريقيا ودول المنطقة، مضيفا: “مشروعنا في الصحراء مشروع متكامل يحافظ على تراث الصحراء وسنعمل على الحفاظ على الثقافة الحسانية وتشجيع المبادرات الفنية والثقافية”.

وتابع “دعمنا للموروث الثقافي يشمل كل جهات المغرب سواء بالصحراء أو الريف أو الأطلس”، مضيفا أنه “منذ توليت الحكم جعلت مصلحة أبناء الصحراء في صلب الأولويات”.