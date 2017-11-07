صور| جوانب من حياة الأمير منصور بن مقرن العملية والأسرية إحداها مع خادم الحرمين

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للأمير منصور بن مقرن – رحمه الله – توثق جوانب من حياته العملية والأسرية، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووالده وأبنائه.

وأظهرت الصور، حرص الأمير منصور بن مقرن على القدوم من عسير للسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عقب عودته من زيارة روسيا، وكانت في بداية شهر أكتوبر الماضي.

وأظهرت صورة أخرى له تم التقاطها قبل حوالي 14 سنة، تجمع كلا من والده الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل – ببدل الطيران- والأمير منصور بن مقرن يتوسطهما.

وتداول المغردون صوراً له تجمعه مع عدد من الأمراء بالزي الكاجوال، وأخرى له هو وأبنائه في أحد متنزهات عسير.