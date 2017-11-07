القبض على وافد عربي سرق مبلغ مالي من مسن ولاذ بالفرار

طلال الغامدي(صدى):

ألفت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخص من جنسية عربية قام بسرقة مبلغ مالي يُقدّر بحوالي ١٨٦ ألف ريال من مواطن أثناء تواجده داخل أحد المحال التجارية في جدة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطيه القرشي، أمس الاثنين، بتلقي مركز الشمالية بشرطة محافظة جدة بلاغا من مواطن يدعي أنه أثناء تواجده بداخل أحد المحال التجارية قام شخص بسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي ١٨٦ ألف ريال منه، ثم لاذ بالفرار.

وأضاف الناطق أن المواطن استنجد بالمارة، حيث تمكن احد المواطنين من متابعة الجاني واللحاق به وإيقافه واسترداد المبلغ المالي، بينما تمكن الجاني من الهرب، مقدمة شكرها للمواطن على يقظته الأمنية وتقديمه البلاغ فوريا ما مكّن الجهات الأمنية من ملاحقة الجاني سريعا.

وبيّن أن دوريات الأمن بمحافظة جدة تمكنت من ضبط العربة وقائدها، من جنسية عربية، وبسماع أقواله أقر بعملية السرقة بالتعاون مع شخص آخر من بني جلدته يعمل بذات المحل الذي تمت فيه عملية السرقة، حيث أوقف المتهمان تمهيدا لإحالتهما للنيابة العامة بِحُكم الاختصاص.

وكان المواطن، ويُدعى محمد الوادعي (34 عامًا)، يقف في سوق الخضار بجوار محل بيع مكسرات مساء أول من أمس، عندما شاهد مواطنا يبلغ من العمر 88 عاما يحمل كيسا بين يديه، وفي هذه الأثناء حضر شخص خطف الكيس من يد المسن، وانطلق مسرعًا بمركبة نوع نيسان باثفندر لونها “أزرق”، وسط صراخ واستغاثة المسن.