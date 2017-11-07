تركي آل الشيخ يهنئ أخضر الشباب بالفوز في التصفيات الآسيوية

طلال الغامدي(صدى):

هنأ رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، منتخب الشباب لكرة القدم، بعد فوزهم اليوم على منتخب تركمانستان في التصفيات الآسيوية.

وأوضح آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيقدم مكافأة تقديرية بقيمة 10 آلاف ريال لكل لاعب.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب لكرة القدم بفوزه على منتخب تركمانستان بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الثانية للتصفيات.