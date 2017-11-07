مرور جدة يوقف مالك مركبة سمح لطفل بقيادتها في طريق عام
تمكن مرور جدة من إيقاف مالك مركبة سمح لطفل عمرة (8 سنوات) بقيادتها في طريق عام، وحجزه لمدة شهر.
وكان ظهر في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي صاحب مركبة وهو يعلِّم طفله القيادة في أحد الطرق السريعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22263 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان
سقنا وحن بمثل عمره وأكبر شوي.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 4 ساعات
دام الحريم بيسوقون هذا يازينه والله عندي ثقه بذا البزر اكثر من اي حرمه تسوق
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1783 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياشايب بنسوووق وموووت قهر ههههههه ياليتك بنفس المدينه اللي اسكنها عشان امر جنبك واقهرررررك ههههههههه دوبك من دوب البنات ياعمي شوف حاجه تانيه تتسلى عليها غيرنا😂💔
عبدالله ال مطر[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
ناقده ومتابعه
شايب بروحه واشكاله انتهى تاريخ صلاحيتهم وعايشين بزمن غير زمنهم فما عليك من الاشكال هاذي راح تسوقون غصبا عليه وعلى اشكاله واضغط المظغوط اكثر
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5576 ] نشر منذ 1 ساعة
والله اني سايق وانا برابع ابتدائي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5576 ] نشر منذ 1 ساعة
بس مع الاسف جبت العيد وتسببت في وفاة شايب الله يرحمه
كنت بزر وقتها ودفعنا ديه وراحت الايام
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1783 ] نشر منذ 49 دقيقة
كفك ياعبدالله المطر👋🏻 صح عليك👍🏻ههههههههههههه
اخصائي .. الله يرحمه ويغفر له …اكيد انت مالك ذنب لانك لسه طفل 💔.. بس احنا كبار ماتقارنونا بالأطفال يعني مع التدريب والمزاوله راح نتعلم .. تعلمنا الطب والتشريح وتعلمنا اكبر من كذا وقفة على سيارررره!!! لاتستهونو بالنساء😎✌🏻
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13950 ] نشر منذ 28 دقيقة
يكون خير ان شاء الله