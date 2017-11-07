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مرور جدة يوقف مالك مركبة سمح لطفل بقيادتها في طريق عام

مرور جدة يوقف مالك مركبة سمح لطفل بقيادتها في طريق عام
نايف السالم(صدى):

تمكن مرور جدة من إيقاف مالك مركبة سمح لطفل عمرة (8 سنوات) بقيادتها في طريق عام، وحجزه لمدة شهر.

وكان ظهر في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي صاحب مركبة وهو يعلِّم طفله القيادة في أحد الطرق السريعة.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 4 ساعات

دام الحريم بيسوقون هذا يازينه والله عندي ثقه بذا البزر اكثر من اي حرمه تسوق

[ عدد التعليقات: 1783 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياشايب بنسوووق وموووت قهر ههههههه ياليتك بنفس المدينه اللي اسكنها عشان امر جنبك واقهرررررك ههههههههه دوبك من دوب البنات ياعمي شوف حاجه تانيه تتسلى عليها غيرنا😂💔

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة

ناقده ومتابعه
شايب بروحه واشكاله انتهى تاريخ صلاحيتهم وعايشين بزمن غير زمنهم فما عليك من الاشكال هاذي راح تسوقون غصبا عليه وعلى اشكاله واضغط المظغوط اكثر

[ عدد التعليقات: 5576 ] نشر منذ 1 ساعة

والله اني سايق وانا برابع ابتدائي

[ عدد التعليقات: 5576 ] نشر منذ 1 ساعة

بس مع الاسف جبت العيد وتسببت في وفاة شايب الله يرحمه

كنت بزر وقتها ودفعنا ديه وراحت الايام

[ عدد التعليقات: 1783 ] نشر منذ 49 دقيقة

كفك ياعبدالله المطر👋🏻 صح عليك👍🏻ههههههههههههه
اخصائي .. الله يرحمه ويغفر له …اكيد انت مالك ذنب لانك لسه طفل 💔.. بس احنا كبار ماتقارنونا بالأطفال يعني مع التدريب والمزاوله راح نتعلم .. تعلمنا الطب والتشريح وتعلمنا اكبر من كذا وقفة على سيارررره!!! لاتستهونو بالنساء😎✌🏻

[ عدد التعليقات: 13950 ] نشر منذ 28 دقيقة

يكون خير ان شاء الله

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