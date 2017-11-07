مرور جدة يوقف مالك مركبة سمح لطفل بقيادتها في طريق عام

نايف السالم(صدى):

تمكن مرور جدة من إيقاف مالك مركبة سمح لطفل عمرة (8 سنوات) بقيادتها في طريق عام، وحجزه لمدة شهر.

وكان ظهر في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي صاحب مركبة وهو يعلِّم طفله القيادة في أحد الطرق السريعة.